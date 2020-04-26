Губернатор Нью-Йорка заявил о снижении смертности от коронавируса

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что число летальных исходов от коронавируса снижается. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

«Показатели госпитализаций, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких и смертности снижаются», — сказал он.

Куомо отметил, что новых случаев заражения коронавирусом стало меньше.

Так, число летальных исходов 25 апреля составило 367, 24 апреля – 437, 23 апреля – 422.

Кроме того, за последние сутки было подтверждено около 1 тыс. новых случаев заражения. 4 апреля показатель составил 1,1 тыс.

«Это больше, чем мы хотели бы, но меньше, чем в среднем в течение 21 дня», — добавил губернатор.

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