Ректор Московской духовной академии заявил, что вылечился от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/13058377/corona-pic905-895x505-95009.jpg">

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров!», — сообщил епископ.

Он добавил, что теперь нужно молиться о здоровье всех остальных.

По мнению епископа, не стоит унывать и бояться.

Ранее ректор Московской духовной академии сообщил, что заразился коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ректор Московской духовной академии сообщил о заражении коронавирусом

— COVID-19 в Москве: умер настоятель Богоявленского собора