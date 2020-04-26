Ректор Московской духовной академии заявил, что вылечился от коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров!», — сообщил епископ.
Он добавил, что теперь нужно молиться о здоровье всех остальных.
По мнению епископа, не стоит унывать и бояться.
Ранее ректор Московской духовной академии сообщил, что заразился коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ректор Московской духовной академии сообщил о заражении коронавирусом