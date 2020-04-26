МЧС в апреле продезинфицировало около девяти тысяч объектов
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Сотрудники МЧС в апреле продезинфицировали около девяти тыс. транспортных сооружений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«С начала апреля продезинфицировано 8,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 940 тыс. кв. м», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что обработаны 1,3 тыс. социальных объектов, а также 325 лечебных и 264 образовательных учреждения.
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