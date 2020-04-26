В Якутии произошла утечка персональных данных граждан с коронавирусом

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В Алданском районе Якутии произошла утечка персональных данных граждан, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В городе Алдане, где объявлен карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, произошла утечка информации о заболевших и сдавших тесты», — заявили в правительстве.

Там добавили, что местные власти намерены жестко пресекать распространение конфиденциальных данных.

Отмечается, что уже есть положительные результаты по выявлению лиц, распространяющих конфиденциальную информацию.

По последним данным, в Якутии зафиксировано 348 случаев коронавируса.