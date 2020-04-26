Суд заключил под стражу бывшего и.о. мэра Пятигорска

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Суд арестовал бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Сегодня в отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

Травнев был мэром Пятигорска с 20 октября 2006 года в течение 11 лет. 16 апреля 2020 года он вновь возглавил Пятигорск в должности исполняющего обязанности.

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