Суд заключил под стражу бывшего и.о. мэра Пятигорска
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Суд арестовал бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«Сегодня в отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.
Травнев был мэром Пятигорска с 20 октября 2006 года в течение 11 лет. 16 апреля 2020 года он вновь возглавил Пятигорск в должности исполняющего обязанности.
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