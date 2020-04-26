Пожары в Чернобыле уничтожили больше 11 тысяч гектаров леса

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Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. га леса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал от пожара, отметив, что огонь уничтожил большую часть леса — более одиннадцати тыс. га.

Также украинский лидер встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои», — сказал Зеленский пожарным.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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