Пожары в Чернобыле уничтожили больше 11 тысяч гектаров леса
Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. га леса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что Зеленский облетел на вертолете участок, который пострадал от пожара, отметив, что огонь уничтожил большую часть леса — более одиннадцати тыс. га.
Также украинский лидер встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.
«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои», — сказал Зеленский пожарным.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.
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