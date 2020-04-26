Уголовное дело возбудили против жителя Тольятти с COVID-19 за побеги из больницы

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Житель Тольятти с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа стал фигурантом уголовного дела после неоднократных побегов из больницы, сообщает РИА «Новости».

По данным регионального управления МВД, безработный, ранее судимый мужчина 1992 года рождения несколько раз самовольно покидал медицинское учреждение, создавая угрозу массового заражения людей.

На данный момент нарушитель задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет или штраф.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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