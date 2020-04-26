Первый пациент с COVID-19 скончался в Тверской области
Первый пациент с коронавирусом нового типа COVID-19 умер в Тверской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.
По его информации, у скончавшегося мужчины 1952 года рождения имелись хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь.
В областном правительстве также добавили, что за сутки в регионе зафиксировано 23 новых инфицированных. Всего там зарегистрировано 464 случая заражения COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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