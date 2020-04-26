Томская область ограничивает въезд и выезд

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Томская область вводит ограничения на выезд из региона и въезд в него на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщается на сайте областной администрации.

Новые правила вступают в силу 27 апреля. В соответствии с ними, въезд на территорию области и выезд из региона разрешаются лишь при наличии документов, подтверждающих крайнюю необходимость передвижения, говорится в сообщении.

Отмечается, что достаточным основанием для передвижения являются служебная и производственная деятельность, а также обоснованные личные обстоятельства.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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