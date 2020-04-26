Крупный зоопарк с вымирающими видами животных может закрыться в Великобритании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/906/12839906/upload-RTS2TO41-pic905-895x505-18550.jpg">

Руководство Дартмурского зоопарка в Великобритании, специализирующегося на сохранении вымирающих видов фауны, заявило, что организация сможет содержать животных всего две недели из-за пандемии COVID-19. После этого зоопарк может закрыться навсегда, сообщает Sky News.

Директор зоопарка Бен Ми сообщил журналистам, что зоопарку требуется более $14 тыс. в неделю из-за ситуации с коронавирусом, чтобы кормить 250 питомцев из красной книги. Он обратился за помощью ко всем жителям Великобритании.

«Мы - сезонная благотворительная организация, которая полностью зависит от дохода в период отпусков <...> Нам нужны средства, чтобы заплатить за еду и ветеринаров», — сказал директор зоопарка.

В настоящее время руководство учреждения уволило 2/3 сотрудников, чтобы животным хватило средств на еду.

По данным Британской ассоциации зоопарков и аквариумов (BIAZA), 40% зоопарков в стране, как и зоопарк в Дартмуре, являются благотворительными организациями.

Дартмурский зоопарк (Dartmoor Zoo) — один из самых крупных зоопарков в Великобритании, который специализируется на сохранении «краснокнижных» животных. В нем насчитывается около 70 редчайших представителей фауны со всей планеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зоопарки и торговлю одеждой включили в список пострадавших от COVID-19 отраслей

— В одном из зоопарков Германии одних животных могут начать кормить другими