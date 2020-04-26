Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке России Геннадий Онищенко заявил, что режим самоизоляции для пожилых людей в России может быть ослаблен с наступлением летней погоды, сообщает РИА «Новости».
«Все-таки, поверьте мне: природа будет делать своё позитивное дело для наc <...> обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», — сказал Онищенко.
По его словам, вспышки респираторных заболеваний всегда начинаются с приходом холодов. Кроме того, он назвал коронавирус «очень лояльной инфекцией», так как 40% заболевших не имеют сопутствующих симптомов.
Ранее вирусологи на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой заявили, что после окончания майских праздников в стране можно будет ввести послабление режима самоизоляции для пожилых людей.
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