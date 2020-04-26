В Канаде коронавирусом заразились более 45 тысяч человек

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Число заразившихся COVID-19 в Канаде за последние сутки возросло до 45 354 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава страны.

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 1 466 новых случаев заражения. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в регионах Квебек, Онтарио и Альберта. Тест на заболевание прошли более 684 тыс. жителей Канады.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день из-за коронавируса в стране погибли 2 465 человек, выздоровело более 16 тысяч пациентов. Вирус обнаружили в 12 из 13 провинций Канады.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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