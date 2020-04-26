Государственные СМИ КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

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Государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен ЫН ведет «активную деятельность», несмотря на слухи об его смерти, сообщает агентство Ренхап.

По словам агентства, утром 25 апреля по государственному радио прозвучало сообщение, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, <...> помогавшим строить город Самчжиён», однако, каким образом было высказано поздравление, северокорейское СМИ не озвучило.

Других сообщений о деятельности Ким Чен Ына от СМИ КНДР сегодня не поступало.

Ранее вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV Цин Фэн сообщила о гибели Ким Чен Ына на своей странице в социальной сети Weibo. По ее словам, эту информацию подтвердил «солидный» источник в КНДР.

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после операции.

Согласно одной из неподтвержденных теорий, Ким Чен Ын умер после неудачной операции на сердце. Это произошло из-за того, что руки хирурга сильно дрожали.

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