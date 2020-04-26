В Рязанской области умер первый пациент с COVID-19
Первый житель Рязанской области с подтвержденным COVID-19 скончался 25 апреля в одной из региональных больниц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местного правительства.
«25 апреля умер пациент больницы им. Н. Семашко, который имел подтвержденный СОVID-19», — заявили в руководстве Рязанской области.
По информации властей, погибший 66-летний мужчина имел сопутствующие заболевания. Он находился в реанимации с подключением к аппарату ИВЛ более трех недель.
Ранее руководство области сообщало о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на коронавирус. По результатам экспертизы было установлено, что один из них погиб от тромбоэмболии, а причины смерти второго в настоящий момент не подтверждены.
По официальным данным, в настоящее время в Рязанской области число зараженных коронавирусом составляет 539 человек.
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