Жертвой нападения московского таксиста оказалась дочь российского актера
Жертвой нападения таксиста в Москве за нечитаемый цифровой пропуск оказалась дочь российского киноактера Андрея Стоянова, сообщает газета »Вечерняя Москва».
Как рассказал изданию сам актер, в произошедшем конфликте виноват водитель автомобиля. Стоянов отметил, что полностью поддерживает сторону дочери Виктории в этой ситуации.
«Я изучаю всю эту историю в деталях. Сейчас Вика находится в безопасности», — сказал он.
Актер также добавил, что девушка пребывает в состоянии «нервного срыва». Она уже обратилась в полицию с заявлением на действия таксиста.
Ранее СМИ сообщили, что 24 апреля в Москве между водителем сервиса «Яндекс.Такси» и пассажиркой автомобиля произошел конфликт из-за того, что таксисту не удалось просканировать код ее код цифрового пропуска. Водитель силой высадил девушку из машины вследствие чего она ударилась об асфальт.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.
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