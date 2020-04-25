Онищенко считает, что рано разрешать прогулки

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА «Новости».

Онищенко призвал москвичей пользоваться балконами или «рано утром можно спуститься и рядом со скамейкой, которая возле подъезда, посидеть минут 15».

Москва и некоторые регионы из-за коронавируса ввели режим самоизоляции, запрещающий людям покидать дома без необходимости.

В России коронавирусом заразились 74 тыс., скончался 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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