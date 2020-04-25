Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков направлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во фракции.

«Новикова на Скорой вчера [24 апреля] увезли в больницу. У него подозрение на COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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