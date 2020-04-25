В ВОЗ предупредили об опасности повторного заражения COVID-19

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока нет данных относительно того, что ранее заразившиеся коронавирусом и выздоровевшие не могут подцепить инфекцию вновь благодаря антителам в плазме крови. Об этом сообщает газета The Guardian.

«На данном этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами», — сообщили в ВОЗ.

Эксперты призвали людей, которые уверены в своем иммунитете после выздорвления, не игнорировать рекомендации в области общественного здравоохранения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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