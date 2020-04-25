Число зараженных COVID-19 в Белоруссии достигло 9 590

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 9 590, за минувшие сутки выявлено 817 новых случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что от вируса в стране погибли 67 пациентов, у них были хронические заболевания.

Вылечились от инфекции 1 573 человека.

Всего в стране проведено 139 295 тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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