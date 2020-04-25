На Украине число зараженных COVID-19 увеличилось на 478 человек

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На Украине за минувшие сутки выявили 478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране заразились 8 125 человек.

Скончался от COVID-19 201 пациент. 782 человека выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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