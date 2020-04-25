Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную программу в регионах
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Министерство просвещения России рекомендовало регионам проработать вопрос о переносе детской оздоровительной кампании на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министра просвещения РФ Сергея Кравцова главам субъектов.
В документе сказано, что в соответствии с поручением премьер-министра России до 1 июня 2020 года в целях профилактики коронавируса временно не будут работать санатории, дома отдыха и детские лагеря.
Так, Мипросвещения рекомендовало проанализировать имеющиеся договоры российских субъектов с организациями отдыха детей и оздоровления и «проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на более поздний срок».