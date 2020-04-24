УПЦ назвала пожары в церквях терроризмом
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Каноническая Украинская православная церковь заявила, что пожары в ее приходах являются актом терроризма. Об этом управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний написал в своем Facebook.
Он также попросил президента Украины Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование инцидентов.
Митрополит напомнил о случаях в Буковине, Одессе, Ровенщине и заявил, что под угрозу были поставлены жизни многих людей.
Он поручил проинформировать украинского главу о произошедших за последние пять лет инциденты с пожарами в церквях.
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