УПЦ назвала пожары в церквях терроризмом

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Каноническая Украинская православная церковь заявила, что пожары в ее приходах являются актом терроризма. Об этом управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний написал в своем Facebook.

Он также попросил президента Украины Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование инцидентов.

Митрополит напомнил о случаях в Буковине, Одессе, Ровенщине и заявил, что под угрозу были поставлены жизни многих людей.

Он поручил проинформировать украинского главу о произошедших за последние пять лет инциденты с пожарами в церквях.

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