В Москве от коронавируса скончался еще 41 пациент

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В Москве жертвой нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стал еще 41 пациент. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Общее число летальных исходов в городе увеличилось до 366 погибших.

Среди скончавшихся в результате заболевания коронавирусной инфекцией пациенты в возрасте от 34 до 92 лет.

По данным оперштаба, все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, в том числе лейкоз, вирусный гепатит, холецистит, а также гипертронию и хронический пиелонефрит. Так, от сахарного диабета страдали 10 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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