В Москве от коронавируса скончался еще 41 пациент
В Москве жертвой нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стал еще 41 пациент. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Общее число летальных исходов в городе увеличилось до 366 погибших.
Среди скончавшихся в результате заболевания коронавирусной инфекцией пациенты в возрасте от 34 до 92 лет.
По данным оперштаба, все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, в том числе лейкоз, вирусный гепатит, холецистит, а также гипертронию и хронический пиелонефрит. Так, от сахарного диабета страдали 10 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Карантин не ослаблять: кабмин даст рекомендации на праздники