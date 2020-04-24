Попова заявила об отсутствии данных о повторном заражении коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о повторных случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19 в России. Об этом она заявила в эфире «России 1».
Она отметила, что достоверные данные о такой статистике отсутствуют.
Глава ведомства уточнила, что 5–10% популяции не могут вырабатывать иммунный ответ заболеванию.
«Вот они могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90–95% не могут болеть, переболев один раз», — добавила Попова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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