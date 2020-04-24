Саудовская Аравия отменяет телесные наказания

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Суд Саудовской Аравии принял решение исключить телесные наказания из перечня возможных наказаний за правонарушение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В нем сказано, что соответствующее решение принято в рамках реформы в области прав человека, которая проводится под руководством наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана.

В документе также сказано, что телесные наказания будут заменены санкциями в виде штрафов или лишения свободы.

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