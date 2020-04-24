От коронавируса в Британии скончались почти 20 тысяч человек
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В Британии число скончавшихся в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19 почти движется к отметке в 20 тысяч человек. Об этом сообщает Sky News.
За сутки в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 684 человека.
Так, общее число летальных исходов составляет 19 506 граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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