Минздрав рассказал, как лечить COVID у детей
В Минздраве России дали рекомендации по лечению детей от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, в ведомстве отметили, что рекомендованного перечня лекарств для профилактики коронавируса у детей нет.
Минздрав подчеркнул, что активная психологическая поддержка нужна детям старших классов, особенно при проявлении у них тревожности, психологических расстройств и фобий.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что четверть детей, которые получили положительный результат на тест на коронавирус, болеют бессимптомно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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