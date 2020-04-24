Голикова рассказала о динамике роста числа зараженных коронавирусом в РФ

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о росте числа зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что за неделю число заболевших поднялось в 2,1 раза.

Голикова также добавила, что в регионах уровень зараженных поднимается быстрее, чем в целом по России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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