Более 90 человек моложе 49 лет стали жертвами коронавируса в России

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Более 90 россиян моложе 49 лет скончались после заражения коронавирусом в России, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

За все время пандемии в России скончались 615 пациентов с коронавирусом, из них 4 человека в возрасте от 18 до 29 лет и 90 человек в возрасте от 30 до 49 лет, отметила вице-премьер.

Кроме того, по данным оперативного штаба, среди пациентов в возрасте от 50 до 64 зафиксировано 138 случаев летального исхода.

Всего в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии излечиться от коронавирусной инфекции смогли 5568 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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