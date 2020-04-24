В Коми второй раз за две недели сменили главу минздрава

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Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Борис Александров, соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики.

Александров сменил на посту Викторию Филин, которая была назначена на должность 10 апреля 2020 года.

До этого министр здравоохранения региона Дмитрий Березин подал в отставку в условиях распространения коронавируса.

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