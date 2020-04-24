Минздрав рассказал, кто подвержен коронавирусу меньше всего

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В Минздраве России рассказали, какие группы людей меньше всего подвержены новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, подростки и дети составляют 1–5% от всего числа зарегистрированных случаев заражения.

В ведомстве уточнили, что в случае заражения ребенком коронавирусной инфекцией наиболее частыми симптомами у него являются лихорадка, признаки интоксикации, например тошнота или слабость, и непродуктивный кашель.

Минздрав также добавил, что срок выздоровления детей составляет 1–2 недели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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