Минздрав рассказал, кто подвержен коронавирусу меньше всего
В Минздраве России рассказали, какие группы людей меньше всего подвержены новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, подростки и дети составляют 1–5% от всего числа зарегистрированных случаев заражения.
В ведомстве уточнили, что в случае заражения ребенком коронавирусной инфекцией наиболее частыми симптомами у него являются лихорадка, признаки интоксикации, например тошнота или слабость, и непродуктивный кашель.
Минздрав также добавил, что срок выздоровления детей составляет 1–2 недели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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