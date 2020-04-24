Бастрыкин поручил СК разобраться в ситуации с избиением пассажирки такси в Москве

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил столичным следователям разобраться в ситуации с избиением таксистом в Москве пассажирки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он поручил выяснить все обстоятельства произошедшего конфликта, а также инициировать процессуальную проверку при наличии оснований.

Ранее в сети появилась информация, что таксист не смог считать код с пропуска жительницы Москвы. После того как водитель заявил, что отвезет ее в полицейский участок, женщина ударила его и потребовала остановить машину. Затем уже водитель поднял на нее руку и вытащил из машины.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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