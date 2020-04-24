Минобороны поможет Подмосковью в лечении COVID-зараженных
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство окажет поддержку Подмосковью в лечении зараженных новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что данное решение было принято в соответствии с просьбой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Так военные медики, в том числе реанимационные, сестринские и врачебно-сестринские бригады, окажут помогут врачам в оказании лечения зараженных коронавирусом.
По мнению Шойгу, военные должны помочь тем, кто сейчас находится в сложной ситуации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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