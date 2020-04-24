Матвиенко: Совфед изучает возможность реформирования системы ОМС

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Рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства рассмотрит возможность реформирования системы обязательного медицинского страхования в России, учитывая ситуацию с распространением коронавируса на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

«Нам надо <...> на опыте других стран посмотреть их системы здравоохранения, может быть, что-то взять полезное оттуда <...> надо сформировать такое домашнее задание, в том числе и в рамках рабочей группы», — сказала Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время система ОМС в России остается «очень формальной».

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