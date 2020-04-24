Показатели смертности в России опустились на 1,6%

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Показатели общей смертности в России за 2019 год опустились на 1,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Отмечается, что речь идет в том числе о смертности от различных заболеваний, а также от внешних причин.

«За 2019 год зафиксировано снижение смертности от основных причин: болезней системы кровообращения — на 1%, туберкулез — на 10,7%, болезни органов дыхания — на 3,7%, внешних причин — на 4,9%, в том числе от ДТП — на 7,1%».

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