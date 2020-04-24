Власти не видят повода отменять ограничительные меры в Москве на майские праздники
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Министр правительства и начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что поводов для смягчения ограничительных мер в Москве на майские праздники нет, передает «Интерфакс».
«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал Данчиков.
В России на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, умерли 615 человек, вылечились 5568.
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