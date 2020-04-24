Число смертей от коронавируса в Испании сократилось до месячного минимума

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За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 367 человек, что стало минимумом за последний месяц, сообщает газета El Pais.

По информации издания, впервые с 20 марта число излечившихся от COVID-19 в стране превысило число погибших. Максимальная смертность в Испании пришлась на 1 апреля, тогда погибли 950 человек.

На сегодняшний день общее количество смертей от коронавируса в Испании достигло 22 524, число заболевших превысило 213 тыс.

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