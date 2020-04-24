В Подмосковье выявлено 611 новых случаев COVID-19

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В Московской области зафиксировано 611 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Отмечается, что по состоянию на 24 апреля в Московской области выявлены 7889 заболевших.

Скончались от инфекции 66 пациентов. Выздоровели и выписались 262 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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