Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новый закон также исключает требование о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении законного источника средств к существованию для лиц без гражданства, которые имели паспорт гражданина СССР или проживали в республиках, входивших в его состав, без получения там гражданства.

Те же правила распространяются на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России или имеющих хотя бы одного родителя, у которого есть российский паспорт.

Упрощенный порядок получения российского паспорта теперь также распространяется на жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана при наличии действительного вида на жительство вне зависимости от срока проживания на территории РФ.

Также Путин подписал закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. руб. жителей Донецкой и Луганской народных республик при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке.

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