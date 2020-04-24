Число заболевших COVID-19 в больнице в Златоусте достигло 82
В Златоусте Челябинской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 82. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Алексея Текслера.
Ранее в местной горбольнице №1 вирус был выявлен у 44 медицинских специалистов и пациентов.
По словам главы области, такое массовое заболевание возникло вследствие ошибок при оказании медицинской помощи. Больничный корпус, который стал очагом инфекции, закрыли на карантин.
Он отметил, что за сутки в Челябинской области зафиксировано 72 новых случая заражения COVID-19, в общей сложности — 245.
«Очаг в Златоусте дал прирост 28 человек... Общее число заболевших по этому очагу, включая контактных и ранее выявленных, составляет уже 82 человека», — уточнил Текслер.
Он также рассказал, что обязанностями главврача больницы №1 сейчас занимается начальник управления регионального Минздрава.
В настоящее время расследуется причина возникновения вируса в круглосуточном стационаре и дальнейшее его распространение.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.
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