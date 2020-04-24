Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/13007677/Depositphotos_45944971_l-2015-pic905-895x505-63923.jpg">

Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.

«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет», — завили в Ростуризме.

Также представители ведомства заявили, что наряду с данной мерой прорабатывается вопрос о сокращении сроков оформления въездных документов для иностранцев до трех рабочих дней по аналогии с электронными визами.

Кроме того, в Ростуризме отметили, что специалистами обсуждается возможность бесплатного продления туристических виз для некоторых категорий иностранцев, которые не смогли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без окна в Европу: туркомпании могут не дожить до лета

— Ростуризм предлагает на год освободить турсектор от аренды