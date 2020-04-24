Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет
Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет», — завили в Ростуризме.
Также представители ведомства заявили, что наряду с данной мерой прорабатывается вопрос о сокращении сроков оформления въездных документов для иностранцев до трех рабочих дней по аналогии с электронными визами.
Кроме того, в Ростуризме отметили, что специалистами обсуждается возможность бесплатного продления туристических виз для некоторых категорий иностранцев, которые не смогли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.
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