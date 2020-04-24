Россиянка скончалась от коронавируса в Казахстане
Гражданка России умерла от коронавирусной инфекции в Казахстане, рассказал заммэра столицы республики Бахтияр Макен.
По его данным, за сутки в стране скончались от вируса три человека. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 23.
Известно, что погибшей россиянке было 64 года. Ее госпитализировали 15 апреля в крайне тяжелом состоянии и сразу разместили в реанимационном отделении, подключили к аппарату ИВЛ. Также медики диагностировали у заболевшей сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сахарный диабет.
«Недавно нам информация пришла, что данная пациентка является гражданкой РФ», — цитирует Макена РИА «Новости».
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