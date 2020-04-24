Отчет главы Хакасии не рассмотрели из-за отсутствия кворума

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Верховный суд Хакасии не рассмотрел отчет главы региона Валентина Коновалова из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республики.

На заседании должны были обсудить отчет Коновалова о проделанной работе за 2019 год, а также вопрос снижения налогообложения для предпринимателей на фоне пандемии коронавируса.

Однако в суд пришли только 29 из 50 депутатов при необходимом кворуме в 34. Как отметили в пресс-службе, в зале суда была проведена дезинфекция, ограничено число присутствующих, всем проверяли температуру и выдавали защитные макси.

По данным оперштаба, в Хакасии зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, 2 умерли.

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