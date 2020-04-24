Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом

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Роспотребнадзор рекомендует россиянам во время самоизоляции при заказе еды на дом осуществлять бесконтактную доставку и оплачивать заказ на сайте. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

В рекомендациях сказано, что при оплате через мобильный терминал следует надеть перчатки, а после оплаты вымыть руки с мылом и протереть их дезинфицирующим средством.

Курьер, в свою очередь, должен поставить пакет с продуктами у двери и отойти от нее на 1,5 метра, сообщив о доставке по телефону.

Также курьерам следует носить медицинские маски, перчатки, они должны приезжать к клиенту в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями для транспортировки еды, а также с личной медицинской книжкой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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