МИД Японии причислил РФ, Белоруссию и Украину к опасным странам из-за COVID-19

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МИД Японии причислил еще 14 стран, в том числе Россию, Белоруссию и Украину, к странам «третьего уровня» опасности из-за коронавирусной инфекции и порекомендовал гражданам отказаться от поездок в эти регионы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по состоянию на 24 апреля в 185 странах мира зафиксировано более 2,65 млн заболевших, 180 тыс. человек скончались.

«В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе количества заразившихся на каждые 10 тыс. человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран (Пожалуйста, откажитесь от поездки)», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в упомянутой шкале четыре степени опасности, где «первый» — самый мягкий, а «четвертый» предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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