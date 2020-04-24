В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
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В здании Кемеровского президентского кадетского училища произошел пожар, огонь затронул участок кровли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Отмечается, что возгорание произошло в 10.45 по местному времени (06.45 мск) за пределами территории действующего училища, в строящемся здании. Предполагается, что причиной стало короткое замыкание.
Пожар был потушен в 11.05 (07.05 мск). Строящемуся зданию не был нанесен ущерб, пострадавших нет.
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