В больницу в Коммунарке поступило 75 новых пациентов

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В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступило 75 новых пациентов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач клиники Денис Проценко.

Всего на лечении в больнице находятся 604 человека, у 603 из них диагностировали пневманию, у 408 подтвердили коронавирусную инфекцию.

На кислороде в Отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) состоит 101 пациент.

В ОРИТ — 56 человек, из них 28 — на аппарате искусственной вентиляции легких.

Из 56 пациентов в ОРИТ одному — от 18 до 40 лет, 27 — от 41 до 60 лет (на ИВЛ 8/14%), 28 человек — старше 60 лет (на ИВЛ 18/32%).

За сутки в медучреждение поступило 75 пациентов, выписаны 73.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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