В России предложили увеличить срок для примирения при разводе

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Национальный родительский комитет направил в Государственную Думу предложение в два раза повысить срок на примирение супругов при расторжении брака, сообщила в интервью Russia Today председатель комитета Ирина Волынец.

По словам Волынец, напряженная психологическая обстановка в условиях самоизоляции может спровоцировать резкий рост числа разводов в стране, а увеличение срока примирения поможет сохранить семьи.

«В случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГСа, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс <...> до шести месяцев», — считают в родительском комитете.

По мнению авторов инициативы, исключение из этого правила должны составить семьи, где зафиксировано жестокое обращение. Меры по увеличению срока на примирение предлагается установить до окончания 2020 года.

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