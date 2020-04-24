Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 150 тысяч

Число подтвержденных случаев заражений коронавирусом в Германии увеличилось на 2337 и превысило отметку в 150 тыс., гласят данные Института Роберта Коха.

Стоит отметить, что в Германии заметно небольшое замедление прироста числа заболевших после трех дней ускорения. В настоящее время выявлено 150 383 человека с коронавирусом. При этом выздоровели 106,8 тыс. человек. Также за сутки число погибших возросло на 227 до 5 321.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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