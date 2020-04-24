Число жертв коронавируса в Казахстане возросло до 21

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Число смертельных случаев от коронавирусной инфекции нового типа в Казахстане достигло 21. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперштаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

По его информации, пациент с COVID-19 скончался в Шымкенте.

«Это пациент 1968 года рождения», — уведомил оперштаб.

Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 2289 случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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